Нейпьидо, , 10:51 — REGNUM В Мьянме пришедшие к власти после переворота военные прекратили международное авиасообщение со страной до начала июня 2021 года. Об этом 2 февраля сообщает Myanmar Times.

Так, в специальном уведомлении для пилотов говорится, что все взлеты международных авиарейсов из аэропортов Мьянмы и все посадки в них прекращаются до 23:59 (19:29 мск) 31 мая 2021 года.

Однако национальные аэропорты пока не получали никаких распоряжений о прекращении международных полетов, уточняет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля военные Мьянмы совершили государственный переворот и арестовали президента страны и главу правящей партии. В стране ввели режим чрезвычайного положения сроком на один год. После переворота в Мьянме задержали несколько сотен человек из правящей партии страны «Национальная лига за демократию».

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