Москва, , 10:45 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин совершит 2 февраля рабочую поездку в Республику Калмыкия. Председатель правительства РФ осмотрит инфраструктуру Ики-Бурульского водопровода, а также проведёт совещание по вопросам водоснабжения, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Также в рамках рабочей поездки запланировано общение главы правительства РФ с представителями малого и среднего бизнеса региона, занятыми в сфере агропромышленного комплекса, состоится встреча с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

В мероприятиях примут участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, глава Минприроды Александр Козлов, руководитель министерства финансов России Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.