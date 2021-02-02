Нейпьидо, , 10:42 — REGNUM В Мьянме военные освободили большинство задержанных ранее политиков, сообщает 2 февраля агентство Xinhua со ссылкой на источник.

Отмечается, что военные освободили задержанных накануне министров и представителей правящей партии «Национальная лига за демократию». О точном числе освобожденных пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля военные Мьянмы совершили государственный переворот и арестовали президента страны и главу правящей партии. В государстве ввели режим чрезвычайного положения сроком на один год. После переворота в Мьянме задержали несколько сотен человек из правящей партии страны «Национальная лига за демократию».

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