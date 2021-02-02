Афины , , 10:44 — REGNUM В Греции выявили 543 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщает 2 февраля греческая Национальная организация общественного здравоохранения на своем сайте.

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В общей сложности в Греции насчитывается 157 495 случаев заражения. Сейчас 248 человек интубированы, их средний возраст составляет 68 лет, 86,7% имеют основное заболевание или находятся в возрасте 70 лет и более, и 182 из них — мужчины.

Национальная организация общественного здравоохранения Греции зарегистрировала 33 новых случая смерти, в результате чего количество смертельных случаев от COVID-19 в общей сложности достигло 5829.

Средний возраст всех погибших составил 79 лет, 95,5% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше, а 3427 умерших — мужчины.