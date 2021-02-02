Ярославль, , 10:26 — REGNUM Ярославская областная дума 2 февраля на внеочередном заседании проголосовала за лишение полномочий погибшего председателя думы Алексея Константинова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Константинов

Алексей Константинов погиб 30 декабря в дорожно-транспортном происшествии в Тверской области. В начале заседания депутаты почтили его память минутой молчания. Согласно региональному закону, лишить полномочий депутата может только сама дума, даже в случае его смерти.

Снятие полномочий открывает возможность для избрания нового председателя. Он должен быть выбран в течение 60 дней. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по неофициальной информации, новым спикером будет Михаил Боровицкий, руководивший думой прошлого созыва.

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