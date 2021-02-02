Джакарта, , 10:25 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что в Джакарту доставили 11 млн доз вакцины китайской компании Sinovac, сообщает CNN Indonesia.

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По данным министерства, Индонезия в общей сложности получила 28 миллионов доз вакцины против коронавируса.

Известно, что 12 января 2021 года в Индонезию доставили партию с 15 млн доз вакцины от компании Sinovac.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля 2021 года в Индонезии выявлены 1 089 308 носителей коронавируса.

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