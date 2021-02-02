Баку, , 10:24 — REGNUM Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией. Об этом 2 февраля сообщается на сайте госпогранслужбы республики.

«Второго февраля около 05:00 (04:00 мск) подразделения ВС Армении, дислоцированные вблизи оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, 20 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из автоматов территорию в направлении погранично-боевого пункта государственной погранслужбы Азербайджана», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Нахичеванскую Автономную Республику для проведения переговоров с высшими должностными лицами по различным вопросам, в частности по развитию двусторонних отношений.