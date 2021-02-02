Тбилиси, , 10:09 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении к депутатам парламента от правящей партии «Грузинская мечта» фактически признала, что парламент нового созыва стал однопартийным. Такое заявление сделал председатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия в эфире телеканала Formula News.

Накануне Зурабишвили призвала парламентское большинство «не поддаться соблазну однопартийного правления, не принимать поспешного решения о прекращении мандатов» депутатов от оппозиции. По мнению Мелии, такое заявление подтверждает правоту лидеров почти всех оппозиционных партий, утверждающих, что парламент стал однопартийным.

«Даже Саломе Зурабишвили признала, что этот парламент однопартийный, — сказал лидер ЕНД. — Если вошли несколько оппозиционных партий, почему госпожа Саломе говорит, что для государства недопустимо иметь однопартийный парламент?»

Напомним, в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий в Грузии заявили, что прошедшие парламентские выборы в стране были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции согласились войти только шесть депутатов от партий «Европейские социалисты» и «Граждане», а подавляющее большинство подали заявления о сложении полномочий. 2 февраля на пленарном заседании парламента планируется рассмотреть 51 заявление от депутатов.

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