Ташкент, , 09:54 — REGNUM Выборы президента Узбекистана запланированы на 24 октября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Законодательной палаты парламента республики Акмаль Саидова.

По его словам, соответствующий законопроект подготовили депутаты парламента. Его рассмотрение в сенате республики состоится 5 февраля, отметил первый зампред нижней палаты парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал, что предстоящие выборы должны продемонстрировать рост правовой и политической культуры граждан республики.

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