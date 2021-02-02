Куала-Лумпур, , 09:53 — REGNUM Малайзия получит первую партию вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech 26 февраля 2021 года, сообщает Antara.

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В ноябре 2020 года правительство Малайзии закупило 12,8 млн доз вакцины против коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.

Согласно контракту, Pfizer отправит первую партию вакцины (один миллион доз) в Малайзию в первом квартале 2021 года. После первой поставки Pfizer отправит в Малайзию еще 1,7 млн доз; 5,8 млн доз и 4,3 млн доз вакцины в следующем квартале.

Малайзия в январе 2021 года подписала второй контракт на закупку 12,2 млн доз вакцины Pfizer. Власти Малайзии также подписали соглашение о закупке 18,4 млн доз вакцины от коронавируса, произведенных в России и Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия поставит 6,4 млн доз вакцины «Спутник V» в Малайзию. Планируется, что поставки начнутся с конца марта 2021 года. Ожидается, что российскую вакцину получат 3,2 млн граждан Малайзии в возрасте 18 лет и старше.

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