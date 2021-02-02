Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Власти Соединённых Штатов выступили с осуждением атак, совершённых террористами на территории Сирии в прошедшие выходные, и призвали привлечь к ответственности виновных в нападениях. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, распространённом 1 февраля.

Читайте также: Три человека погибли при взрыве в Сирии

Речь идёт о нападениях в Азазе, эль-Бабе и Африне, в результате которых погибли по меньшей мере 20 мирных жителей, включая детей. В Госдепе назвали эти атаки «отвратительными и бессмысленными актами насилия» и выразили соболезнования семьям погибших гражданских лиц, пожелав скорейшего выздоровления раненым.

«Соединённые Штаты глубоко встревожены частотой таких нападений в последние месяцы, включая неоднократное использование самодельных взрывных устройств, закрепленных на транспортных средствах», — подчеркнули в американском ведомстве.

Ранее по теме: Минобороны: в Сирии снова активизировались боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Госдепартамент также призвал привлечь к ответственности виновных в нападениях, отметив, что их действия «угрожают дальнейшей дестабилизацией региона».

Как сообщало ИА REGNUM, только за сутки 25 января боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 17 обстрелов на территории идлибской зоны деэскалации в Сирии. Из них пять обстрелов зафиксировано в провинции Алеппо, семь обстрелов — в провинции Латакия, пять обстрелов — в провинции Идлиб.

Напомним, 30 января в Африне на севере Сирии террористы взорвали заминированный автомобиль. В результате пострадали мирные жители. Несколько человек погибли и получили ранения.