Кампала, , 09:37 — REGNUM Лидер оппозиции Уганды Боби Вайн подал судебный иск против результатов прошедших в прошлом месяце президентских выборов, которые, по его словам, были сфальсифицированы. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Вайн — музыкант, ставший депутатом парламента, заявил, что намерен добиться повторного голосования.

Напомним, что действующий президент Уганды Йовери Мусевени, пришедший к власти в 1986 году, победил на выборах с 58% голосов.

Боби Вайн, настоящее имя которого Роберт Кьягуланьи, получил 35%.

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