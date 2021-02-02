Джакарта, , 09:33 — REGNUM Правительство Индонезии должно воздержаться от реакций на военный переворот в Мьянме. Об этом, как сообщает Antara, заявил профессор международного права Индонезийского университета Хикмаханто Джувана.

По его словам, реакция на военный переворот в Мьянме потенциально может рассматриваться как форма вмешательства Индонезии во внутренние дела государства.

«В Хартии АСЕАН статья 2, параграф 2, говорится, что страны АСЕАН не будут вмешиваться во внутренние дела государств», — пояснил профессор.

Правительство Индонезии должно просто наблюдать за развитием ситуации в Мьянме и давать рекомендации индонезийским гражданам в Мьянме или тем, кто планирует туда отправиться.

«Индонезия должна позволить правительству консолидироваться», — заявил индонезийский профессор, подчеркнув, что Индонезия отличается от западных стран, таких как США, Австралия и Великобритания, которые прямо осудили военный переворот в Мьянме за нарушение демократических принципов.

Напомним, ранее МИД Индонезии выразил обеспокоенность из-за сложившейся политической ситуации в Мьянме. Власти призвали стороны конфликта прийти к диалогу для решения проблем мирным путем.

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