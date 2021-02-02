Киев, , 09:34 — REGNUM Президент Украины должен быть готов умереть за свой народ. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «24».

Политик прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не допустил бы воссоединения Крыма с Россией.

Кравчук отметил, что Зеленский не может говорить иначе, а если понадобится, то «президент должен умереть за народ».

«Он не говорит, а как случились бы события после этого. А говорит, что мы умерли бы за то, чтобы не допустить этого», — прокомментировал политик слова президента Украины.

Кравчук напомнил, что не раз говорил о готовности защищать Украину при помощи оружия:

«Я бы также умер за это. Я говорил это шесть лет назад и говорю сейчас: «Буду стрелять каждого, кто придёт на мой порог».

Напомним, ранее Зеленский заявил, что если бы он был президентом Украины в 2014 году, то не допустил бы воссоединения Крыма с Россией даже ценой собственной жизни.

Читайте также: Зеленский уверен, что он бы не допустил воссоединения Крыма с РФ

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, в результате которого законная власть Украины прекратила своё существование.