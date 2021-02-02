Киев, 2 февраля 2021, 09:34 — REGNUM Президент Украины должен быть готов умереть за свой народ. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «24».
Политик прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не допустил бы воссоединения Крыма с Россией.
Кравчук отметил, что Зеленский не может говорить иначе, а если понадобится, то «президент должен умереть за народ».
Кравчук напомнил, что не раз говорил о готовности защищать Украину при помощи оружия:
Напомним, ранее Зеленский заявил, что если бы он был президентом Украины в 2014 году, то не допустил бы воссоединения Крыма с Россией даже ценой собственной жизни.
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Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, в результате которого законная власть Украины прекратила своё существование.