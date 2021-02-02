Варшава, , 09:29 — REGNUM В Варшаве ожидают преемственности и сохранения высокого уровня польско-американских отношений при правлении администрации Джо Байдена. Об этом, как передает Polskie Radio 24, заявил 1 февраля глава МИД Збигнев Рау во время пресс-конференции.

«Польша является опорой США на восточном фланге НАТО. Следовательно, и самым главным союзником США в Центральной и Восточной части Европы. Важность Польши и нашего региона для США связана с геополитическими предпосылками, с постоянно усиливающимся соперничеством между США и Китаем. В этом соперничестве Россия явно на стороне Китая. К тому же, Россию в НАТО воспринимают и как отдельную угрозу. На этом фоне в Варшаве ожидают преемственности и сохранения высокого уровня польско-американских отношений при правлении администрации Байдена», — заявил Збигнев Рау.

Дипломат отметил, что в Варшаве ждут интенсификацию политического и экономического участия Вашингтона в развитии проекта «Троеморье», объединяющей страны Восточной Европы. Он добавил, что новая администрация США «стала делать четкий акцент на усилении сотрудничества с европейскими партнерами, о чем, например, свидетельствуют решения вернуться к Парижскому климатическому соглашению».

«Польша всегда будет стоять на страже трансатлантического единства. Вероятно, гораздо больше, чем многие другие страны Евросоюза», — заключил глава польского МИД.