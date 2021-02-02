Додома, , 09:33 — REGNUM Министр здравоохранения Танзании Дороти Гваджима заявила, что в стране нет плана по закупке вакцин от коронавируса, передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра на пресс-конференции в Додоме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Она подчеркнула, что в Танзании нет случаев заражения коронавирусом, отметив, однако, что существует необходимость принимать меры предосторожности, такие как препараты нетрадиционной медицины.

«В настоящее время у министерства нет планов по закупке вакцин от COVID-19, которые, как известно, используются в других странах», — заявила министр.

На пресс-конференции министр вместе со своими помощниками показали общественности способы приготовления традиционных препаратов, которые, о их мнению, помогут предотвратить заражение коронавирусом.

В состав целебных отваров входят имбирь, лимон, специи и перец.

Напомним, что днем ранее у лидера оппозиции Танзании Маалима Сеифа Хамада Щарифа и его жены подтвердилось заражение коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер оппозиции Танзании заразился коронавирусом