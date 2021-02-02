Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден встретился 1 февраля с сенаторами-республиканцами, которые предложили в три раза сократить объём пакета краткосрочных мер по борьбе с COVID-19. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По её словам, инициатива республиканцев не охватывает ряд областей, которые затрагиваются в предложенной Байденом программе American Rescue Plan («Американский план спасения»).

«Байден готов доработать пакет, сделать его сильнее. Он также поддерживает тесные контакты по этому вопросу со спикером (Нэнси) Пелоси и лидером демократов в Конгрессе Чаком Шумером», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Байден принял решение выделить $1,9 трлн на увеличение помощи оставшимся без работы из-за COVID-19. Деньги также пойдут на помощь голодающим, малым бизнесам, штатам и госуправлению. Дополнительно будет увеличено спонсирование выпуска вакцин и тестирования. Эту сумму в США планируют потратить согласно «Американскому плану спасения».

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