Киев, , 08:50 — REGNUM До конца 2021 года Украина должна вывести на орбиту свой спутник. Об этом написал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 1 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, вывести спутник на орбиту поручил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания.

«Акцентировал внимание на ускорение выполнения задания президента Украины Владимира Зеленского по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования земли Сич 2−30 (2−1)», — заявил чиновник.

Он добавил, что вывести на орбиту спутник важно именно в 2021 году, поскольку это год 30-летия независимости Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о желании и возможностях Украины помочь США в освоении Луны.

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