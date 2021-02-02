Киев, 2 февраля 2021, 08:50 — REGNUM До конца 2021 года Украина должна вывести на орбиту свой спутник. Об этом написал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 1 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, вывести спутник на орбиту поручил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания.
Он добавил, что вывести на орбиту спутник важно именно в 2021 году, поскольку это год 30-летия независимости Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о желании и возможностях Украины помочь США в освоении Луны.
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