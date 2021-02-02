Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Администрация США планирует демонтировать ограждения вокруг Белого дома после стабилизации ситуации, она должна стать безопасной для руководства страны. Об этом 1 февраля заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

«Наша цель — цель президента и вице-президента — заключается в том, чтобы Секретная служба скорректировала оцепление по периметру, как только это будет иметь смысл с точки зрения безопасности в целом», — сказала она.

Напомним, временное ограждение было установлено вокруг Белого дома еще в 2020 году — летом вокруг площади Лафайет-сквер в связи с протестами в Вашингтоне и осенью, за день до выборов президента США, в связи с возможными беспорядками.

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