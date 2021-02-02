Нейпьидо, , 07:54 — REGNUM Армейские подразделения, усиленные бронетехникой, взяли под контроль все важные объекты в Мьянме, передает телеканал NHK.

По его данным, под контролем военных находятся правительственные здания, государственные учреждения и международный аэропорт в Янгоне. При этом многие телеканалы в Мьянме не работают, телевидение транслирует только передачи с армейского канала. Также NHK утверждает, что в Янгоне не работают банкоматы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля военные Мьянмы совершили государственный переворот и арестовали президента страны и главу правящей партии. В государстве ввели режим чрезвычайного положения сроком на один год. После переворота в Мьянме задержали несколько сотен человек из правящей партии страны «Национальная лига за демократию».

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