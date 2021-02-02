Соликамск, Пермский край, , 07:47 — REGNUM В Соликамском городском округе Пермского края на должность главы муниципалитета претендуют 11 человек, в том числе действующий градоначальник, сообщает издание «Коммерсантъ».

Среди кандидатов глава Соликамска Алексей Федотов, начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгений Самоуков, президент ООО «Стройменеджмент Холдинг» Сергей Девятков, специалист по закупкам ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» Илья Мальцев, директор МКУП «Городское хозяйство» Евгений Краузе, начальник финансового управления администрации Соликамского округа Игорь Савинов, замглавы муниципальной администрации Вадим Черенков, вице-спикер муниципальной думы Евгений Гааг, депутат думы Александровского округа Дмитрий Мельчаков, тренер-преподаватель «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо» Владислав Сидоров, старший менеджер баскетбольного клуба «Калий-Баскет» Алексей Пегушин.

Прием документов на конкурс по отбору главы города завершен. Конкурс должен пройти 16 февраля. Конкурсная комиссия оценит подготовленные кандидатами программы развития Соликамска и представит не менее двух кандидатур гордуме.

Стоит отметить, с 2016 года главой Соликамска является Алексей Федотов.

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