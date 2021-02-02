Пекин, , 07:43 — REGNUM Китай рассчитывает, что новая администрация США под руководством Джо Байдена будет способствовать возвращению китайско-американских отношений на путь здорового и стабильного развития, заявил 2 февраля член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Выступая на встрече с представителями национального комитета американо-китайских отношений, Цзечи выразил надежду на то, что власти США «сфокусируются на сотрудничестве, урегулировании и контроле разногласий» между сторонами.

«Китай готов работать с США, чтобы содействовать развитию китайско-американских отношений по пути отсутствия конфликтов и конфронтации, а также взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества на благо народов двух стран», — сказал дипломат.

Он добавил, что в последние годы Вашингтон «проводил ошибочную политику» в отношении Пекина, придерживаясь «менталитета холодной войны». Такой подход, по словам Цзечи, причинял вред отношениям двух стран и препятствовал взаимовыгодному сотрудничеству.

Ранее новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения между США и Китаем становятся все более враждебными, однако данное обстоятельство не исключает сотрудничества между двумя странами.

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