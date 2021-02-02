2 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Это создает интригу в геополитическом уравнении для Варшавы. Звонок Блинкена дает Украине еще одно основание убедиться в своей «важности» для США по сравнению с Польшей, на руководство которой представители администрации Байдена еще не выходили. В этой ситуации Варшаве следует задуматься над асимметричным ответом.

Станислав Стремидловский, , 08:04 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Как сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, госсекретарь отметил «сильную двухпартийную поддержку Украины» и поддержку со стороны США «суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины, он пообещал продолжать энергичную, экономическую и военную помощь Украине». Стороны также обсудили вопросы достижения «дипломатического урегулирования российской агрессии на востоке Украины и в Крыму».

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Звонок Блинкена в Киев создает интригу в геополитическом уравнении для Варшавы. Хотя глава МИД Польши Збигнев Рау заявил на днях, что польско-американские отношения существенно не изменятся, первые шаги администрации Джо Байдена показывают иные приоритеты. С учетом телефонных бесед президента США с российским и французским коллегами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также немецким канцлером Ангелой Меркель, звонок Блинкена замыкает круг участников нормандского формата по урегулированию ситуации на востоке Украины. При этом следует отметить отсутствие выходов Белого дома и Госдепартамента на польскую сторону. Поэтому сделанные Рау оптимистичные заявления выглядят пока не очень убедительными. В интервью Radio Łódź министр сообщил, что Польша является «опорой восточного фланга НАТО и таким образом является самым важным союзником США в нашей части Европы». Также мало что, по его словам, должно измениться в отношении экономического участия американцев в инициативе «Троеморья», особенно в части энергетической инфраструктуры.

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Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после общения с Блинкеном обозначил возросшие амбиции Киева. «Что касается идеи о тройном союзе в Черноморском регионе, я сегодня сказал государственному секретарю, что США могут рассчитывать на Украину как надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе, это наше пространство существования, это те места, где мы можем делать реальный вклад. И заверяю вас, что и Украина, и Грузия, и Молдавия уже активно двигаются в том направлении. Больше пока не скажу, когда будет результат — все узнают», — рассказал министр в эфире телеканала ICTV. Помимо того, что это минимизирует роль Варшавы в Черноморском регионе, где она, помимо формата Польша — Румыния — Венгрия, пытается также расширить свое влияние на украинском пятачке, претензии Киева стать для Вашингтона «надежным партнером» и «делать реальный вклад» в Центральной Европе напрямую затрагивают интересы Варшавы, считающей саму себя лидером стран Восточной и Центральной Европы. Что ставит вопрос о том, кто же сегодня является ведущим, а кто ведомым в польско-украинских отношениях.

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Как отмечал по итогам визита президента Польши Анджея Дуды в октябре прошлого года на Украину польский политолог Лукаш Адамский, «в польско-украинских отношениях уже несколько лет нарастает проблема асимметрии ожиданий элит обеих стран, которая приводит к взаимному разочарованию и эмоциям. К сожалению, полтора года президентства Владимира Зеленского отнюдь не устранили проблем взаимоотношений. Польшу воспринимают не как верного международного соратника Украины и с политической точки зрения главного соседа, а как государство, которое для Киева имеет такое же значение, что и Азербайджан, то есть не более чем второстепенный союзник». Но Варшава сама создала эту ситуацию, когда заморозила польско-российские отношения и сделала Россию своей главной угрозой. Это позволяет Украине продавать Польше свою «антироссийскость» по самой высокой цене, хотя, как замечает польский эксперт Марчин Скальский, «Польша в целом не нуждается в Украине ни в чем, за исключением того, что она играет роль буфера, отделяющего нас от основной части России, что мы все равно и так бесплатно получаем от Украины».

Однако в итоге произошло то, что Варшава оказалась зависимой от Киева на восточном направлении, чем последний пользуется. Даже созданный по инициативе польской стороны Люблинский треугольник в составе Польши, Литвы и Украины, в котором Варшава намеревалась выступать в роли лидера, начинают подчинять своим задачам украинские власти. В ходе состоявшегося 29 января онлайн-заседания министров иностранных дел стран — членов Люблинского треугольника Киев получил не только заверения со стороны Варшавы и Вильнюса в поддержке ими территориальной целостности Украины и созданной украинскими властями «крымской площадки», а также одобрение предложения создать формат «совместных регулярных докладов по актуальным гибридным угрозам со стороны России». По инициативе Киева на заседание впервые была приглашена белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, что, насколько мы можем судить, неоднозначно было воспринято в МИД Польши. На этом фоне телефонный разговор Блинкена с Кулебой дает Киеву еще одно основание убедиться в своей «важности» для Вашингтона по сравнению с Варшавой. В этой ситуации Польше следует задуматься над асимметричным ответом.