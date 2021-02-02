Бразилиа, , 07:24 — REGNUM Артур Лира, сторонник бразильского президента Жаира Болсонару, избран спикером нижней палаты Конгресса Бразилии сроком на два года, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что за кандидатуру Лиры проголосовали 302 депутата. Против выступили лишь 145 конгрессменов. Ожидается, что Лира будет продвигать в парламенте экономическую реформу, задуманную Болсонару. Агентство отмечает, что с его избранием позиции правых в Конгрессе Бразилии значительно усилились.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент Бразилии Жаир Болсонару призвал человечество смириться с существованием коронавирусной инфекции. По его словам, людям необходимо научиться жить в мире, где существует COVID-19.

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