Киев, , 07:24 — REGNUM Происходящее с ценами на газ для населения Украины стало «мегааферой» властей и участников рынка, заявил 1 февраля бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Цена на газ сегодня — это такая мегаафера, потому что он был приобретен условно за 3−4 гривны (за кубометр), а людям продают по 6,99 гривен плюс доставка, то есть по 8,5−9 гривен», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина».

Гройсман напомнил, что ещё в октябре 2020 года «Нафтогаз Украины» предлагал потребителям заключать договора на год с ценой на газ по 4,7 гривны за кубометр. «Что в январе изменилось по отношению к октябрю? Ничего», — констатировал бывший премьер-министр.

Напомним, власти Украины после существенного декабрьского повышения цены на газ столкнулись с массовым недовольством населения и снизили цену до 6,99 грн за кубометр. «Нафтогаз Украины», в свою очередь, предложил на февраль снизить цену ещё на 10 копеек — 6,89 грн/куб. м.

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