Кемерово, , 06:26 — REGNUM Депутаты парламента Кемеровской области возобновляют личные встречи с гражданами. Первый приём состоится 3 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, что на аппаратном совещании накануне, 1 февраля, губернатор региона Сергей Цивилёв заявил, что пора возвращаться к нормальной жизни и к привычному режиму работы.

«Личное общение с людьми и работа с обращениями в режиме «глаза в глаза» — главная составляющая работы депутатов парламента Кузбасса и реализации нашей коммуникативной миссии, — заявил председатель Заксобрания Вячеслав Петров. — С этой недели мы возобновляем в парламенте Кузбасса личные приёмы граждан».

Согласно официальным данным, ситуация с коронавирусом в Кузбассе улучшается — сокращается число пациентов с коронанавирусом, количество пациентов на аппаратах ИВЛ, значительно снизилась смертность, набирает обороты прививочная кампания.