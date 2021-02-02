Киев, , 05:39 — REGNUM Киевские власти рассчитывают, что США будут ещё активнее поддерживать Украину в попытках урегулировать конфликт в Донбассе, заявил 1 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

«У меня есть все основания чувствовать и предвидеть, что Соединенные Штаты будут ещё активнее на этом треке (поддерживать украинскую сторону в войне — ред.), но в каком именно формате это будет происходить — это уже вопрос переговоров», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военную помощь для Киева накануне пообещал оказать госсекретарь США Энтони Блинкен. После телефонного разговора с Кулебой он заявил, что помощь будет оказываться для поддержания «суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений» Украины.

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