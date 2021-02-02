2 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Политический ресурс США и Франции как сопредседателей МГ ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта еще не исчерпан. Сопредседатели ведут активную подготовку к визиту в регион и будут предлагать что-то новое Азербайджану и Армении. Но что именно?

Станислав Тарасов, , 07:14 — REGNUM



ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИД Сергей Лавров проведет переговоры со своим шведским коллегой и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде, которая прибывает в Москву с рабочим визитом. В повестке встречи наряду с другими темами содержатся вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Наверняка речь будет идти о возможностях возобновления деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта. Ранее Линде, отвечая на вопрос журналистов, заявила, что там «между сторонами нет мирного соглашения», квалифицируя соглашение от 10 ноября между Россией, Азербайджаном и Арменией, положившее конец карабахской войне, лишь как перемирие. ОБСЕ придерживается позиции, согласно которой между конфликтующими Азербайджаном и Арменией должны начаться так называемые субстантивные переговоры и завершиться при «полноценном урегулировании конфликта исключительно в рамках МГ ОБСЕ».

Москва не против. 14 января заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял послов США и Франции Джона Салливана и Пьера Леви. Он проинформировал их о телефонных разговорах президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу возможного продолжения работы в рамках Минской группы. Других деталей об этой встрече не сообщается. Ереван уже заявлял о готовности работать в этом формате дальше. Позиция Баку уклончивая, хотя ранее он говорил, что считает «карабахский конфликт исчерпанным», а значит — завершенной работу Минской группы. Тем не менее 25 января сопредседатели МГ ОБСЕ из России, США и Франции провели встречу в Польше на уровне послов, обсуждая возможный визит в Баку и Ереван. То, что такой визит активно готовится, подтвердила и российская сторона. Проблема в другом. Соглашение от 10 ноября между Азербайджаном, Арменией и Россией серьезно изменило ситуацию как в зоне конфликта, так и в самом регионе.

Момент подписания заявления президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. 10.11.2020 President.az

Во-первых, три заключенные по ходу карабахской войны при посредничестве МГ ОБСЕ так называемые гуманитарные перемирия быстро нарушались. Во-вторых, в дальнейшем Москва (контактировавшая с Анкарой), Баку и Ереван напрямую занялись поисками решений по урегулированию конфликта и без участия других сопредседателей группы. Так что прежняя переговорная повестка Минской группы уже не работает. По мнению экс-сопредседателя МГ ОБСЕ от США Яна Келли, «ранее в Минской группе были выработаны хорошие идеи на пути разрешения конфликта, но они оказались невостребованными». А что может быть востребовано сейчас? По мнению Лаврова, актуальными становятся решение многочисленных гуманитарных проблем Нагорного Карабаха, поиск «конкретных путей их решения, а также «налаживание всего необходимого для разблокирования экономических и транспортных коммуникаций». По его же словам, «мы рассчитываем, что сопредседатели МГ ОБСЕ, которые вместе с Россией возглавляют политический процесс многие годы, подключатся к решению этих задач с учетом и на основе договоренностей от 10 ноября».

Этнические армяне, возвращающиеся в Степанакерт после заявления о прекращении огня. 22 ноября 2020 Mil.ru

Но есть и другая точка зрения, которой придерживается Ереван и многие на Западе. Они считают, что МГ ОБСЕ должна в первую очередь заняться определением будущего статуса Нагорного Карабаха вкупе со статусом российских миротворцев. По этой позиции нанес удар заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, который, кстати, активно занимался проблемами конфликта, будучи президентом России. В интервью российским журналистам он заявил следующее: «Совершенно очевидно сегодня всем, что вопрос о статусе действительно не решен, но его сейчас нельзя обсуждать, потому что любая электризация этого поля обсуждений вокруг статуса приводит к тому, что возникает мощнейший разряд. Сейчас это сделать невозможно. Тем более что позиции сторон здесь очень сильно различаются, даже внутри Армении идут дискуссии». Медведев не случайно указал и на то, что «Армения также не признавала независимость Карабаха, но об этом почему-то забывают». Одним словом, вокруг МГ ОБСЕ разворачивается сложная политическая драматургия и никто не знает, как и при каких условиях она может возобновить свою посредническую миссию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Протесты в Ереване против соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе Garik Avakian

Как считает российский эксперт Сергей Маркедонов, «старый статус-кво радикально сломан, но новый еще не устоялся, его формирование происходит, что называется, «по ходу пьесы». Один из ее крайних сюжетов: если в силу каких-то причин будет запущен в действие механизм двухсторонних отношений Москва — Баку по статусу Нагорного Карабаха (теоретически такое возможно), то открывается новый набор проблем и вопросов, а США и Франция, как сопредседатели МГ ОБСЕ, могут исчезнуть из закавказского политического уравнения. В то же время в Москве полагают, что ресурс Вашингтона и Парижа как сопредседателей МГ ОБСЕ в урегулировании конфликта еще не исчерпан. Подождем, что в Москве скажут Лавров и Линде.