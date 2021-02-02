Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Военный переворот в Мьянме угрожает дальнейшему развития страны, говорится в официальном заявлении Всемирного банка (ВБ).

«Мы очень обеспокоены безопасностью жителей Мьянмы, включая наших партнеров и сотрудников, и мы озабочены разрывом коммуникаций между Мьянмой и остальным миром», — заявляет ВБ.

При этом в банке подчеркнули, что военный переворот затрудняет переход страны к демократии, а также подрывает реализацию проектов, направленных на развитие экономики Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пригрозил Мьянме возвратом санкций. По его словам, Мьянма перестала двигаться к демократии, поэтому Соединенные Штаты могут возобновить действие экономических ограничений.

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