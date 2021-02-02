Нейпьидо, , 05:13 — REGNUM Несколько сотен человек были задержаны и взяты под стражу в результате военного переворота в Мьянме 1 февраля. Об этом 2 февраля сообщает японское агентство Kyodo.

В их числе руководство страны, деятели правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), депутаты парламента, а также члены семей политиков. Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, по сведениям журналистов, находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля агентство Reuters распространило информацию о том, что в Мьянме со своих постов были смещены 24 министра. Военные, которые захватили власть в стране, уже выбрали 11 новых членов правительства.

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