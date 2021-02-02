Киев, , 05:09 — REGNUM Украинские партии «Слуга народа» и «Батькивщина» могут создать парламентскую коалицию, это 1 февраля допустили представители обеих политических сил.

Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, выступая перед журналистами, отметил, что вопрос предметно не обсуждался, однако «всё возможно в стране». По его словам, работать «в режиме коалиции» может быть непривычно, поскольку партиям придётся согласовывать друг с другом больше вопросов.

В свою очередь, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности войти в коалицию с президентской партией.

«Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать», — цитируют в издании «Левый берег».

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