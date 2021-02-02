Нейпьидо, , 05:10 — REGNUM Японская компания Suzuki в связи с произошедшим в Мьянме военным переворотом приостановила работу двух своих заводов, расположенных на территории страны. Об этом 2 февраля сообщает агентство Кyodo.

Решение об остановке производства было принято компанией из-за опасений, что безопасность работников заводов окажется под угрозой. Отмечается, что предприятия Suzuki возобновят свою работу в Мьянме, когда это позволит ситуация в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мьянме военные захватили власть, отстранив президента Вина Мьина, обвинённого в фальсификации ноябрьских выборов в парламент. Задержан также госсоветник и министр иностранных дел Мьянмы, лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.

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