Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Администрация США не скучает по сообщениям бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter. Об этом заявила пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки 1 февраля в ходе брифинга.

Она ответила на вопрос о поддержке новым американским лидером Джо Байденом решения о блокировке учетной записи Трампа в этой социальной сети. По словам Псаки, указанный шаг был предпринят непосредственно руководством Twitter.

Вместе с тем пресс-секретарь напомнила, что Байден неоднократно заявлял о необходимости ограничивать в соцсетях «высказывания, полные ненависти».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Twitter временно заблокировал учетную запись генерального директора американской компании My Pillow Майкла Линделла после того как он продолжил утверждать, что Дональд Трамп одержал победу на недавних президентских выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: Твиттер заблокировал сторонника Трампа бизнесмена Майкла Линделла