Москва, , 04:24 — REGNUM Политический курс Украины на интеграцию в ЕС считает провальным председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом 1 февраля он написал в своем Telegram-канале.

Свой комментарий сенатор разместил после слов экс-главы украинского минюста Елены Лукаш, заявившей о том, что Украина на внешнем рынке торгует в убыток, а ее главными торговыми партнерами являются Китай, РФ и Германия.

Пушков объяснил, что виной происходящего является некомпетентные действия Киева. Парламентарий подчеркнул, что страны ЕС не нуждаются в украинской продукции, поскольку европейский рынок переполнен.

«Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, все непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу — все давно уже вышло наружу… Не нужны украинские товары ни Греции, ни Швеции: еврорынок насыщен до предела и без украинской продукции», — отметил он.

Кроме того, по мнению Пушкова, надежды Украины на то, что европейские страны будут стремиться покупать ее товары из-за антироссийской политики Киева, не оправдались. Сенатор добавил, что эта позиция украинских властей вредит стране.

«Расчет на то, что ради политики и бредовых тезисов Яценюка о том, будто Украина защищает Европу от «русского варварства» (?!), ЕС будет, себя не помня, скупать украинские поделки, был изначально обречен на провал. За недалекость надо платить. Украина и платит», — полагает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM 18 января Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале о том, что президент Украины Владимир Зеленский не может справиться с ролью главы государства в полной мере из-за своей слабости и растерянности.

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