Вашингтон, , 04:22 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пообещал, что США продолжат оказывать «незалежной» экономическую и военную помощь. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Госдепа.

«Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь США Украине», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что в вопросе «мощной поддержки» Украины, её «суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений» единство взглядов выражают обе основные партии США.

Напомним, что ранее о разговоре глав внешнеполитических ведомств двух стран заявил украинский МИД. В его сообщении отмечалось, что стороны договорились развивать двухстороннее стратегическое партнёрство с помощью «новых амбиций».

Как сообщало ИА REGNUM, темой телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы стало развитие «стратегического партнёрства» двух стран.

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