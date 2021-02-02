Пешавар, Пакистан, , 04:02 — REGNUM Пакистанская армия ликвидировала трех террористов в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны, сообщает пресс-служба вооруженных сил Пакистана.

Сообщается, что вооруженные боевики планировали устроить нападение, однако армия Пакистана решила нанести упреждающий удар. Спецоперация проходила у границы с Афганистаном.

«В ходе перестрелки были убиты трое террористов», — отметили в ведомстве.

Также в ходе операции у боевиков было захвачено большое количество оружия, боеприпасов и гранат. Отмечается, что террористы были причастны к убийствам мирных жителей в 2019 году. При этом в пресс-службе пакистанской армии не уточнили, к какой группировке принадлежали боевики.