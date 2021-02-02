Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Программная речь по внешней политике, с которой должен был выступить президент США Джо Байден, перенесена с 1 февраля на другую дату из-за сильного снегопада в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба американской администрации.

Это связано с тем, что непогода создала трудности для сотрудников госдепартамента и дипломатов, которые должны были присутствовать на мероприятии. В сообщении отмечается, что новая дата выступления Байдена еще не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля телеканал NBC News передал информацию о том, что Джо Байден поручил своей администрации пересмотреть политику США в отношении Северной Кореи.

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