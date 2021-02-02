Буэнос-Айрес, , 03:45 — REGNUM Новым послом Аргентины в России назначен Эдуардо Суайн. Об этом министерство иностранных дел Аргентины 1 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Дипломат Эдуардо Суайн назначен послом Аргентиной Республики в Российской Федерации. Его миссия будет сосредоточена на развитии всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что Суайн ранее занимал пост заместителя главы МИД (вице-канцлера) в правительстве экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, чьим последовательным сторонником он является. В 2016—2017 годах Суайн был послом Аргентины в Парагвае. В последнее время исполнял обязанности директора Национального института дипломатической службы (ISEN).

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