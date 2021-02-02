Североморск, Мурманская область, , 03:04 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) ВМФ России «Североморск» завершил противолодочные учения в Баренцевом море и возвратился в основной пункт базирования Северного флота (СФ) — город Североморск. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Экипаж «Североморска» отрабатывал поиск подводных лодок условного противника в полигонах боевой подготовки флота, во взаимодействии с морской авиацией: самолётами Ил-38 и вертолётами Ка-27ПЛ. Моряки обнаружили подводную лодку с помощью гидроакустического оборудования и провели манёвр уклонения от торпедной атаки. В финале противоборства условный противник был уничтожен реактивными глубинными бомбами.

За неделю нахождения в море БПК «Североморск» провёл артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы по воздушным и морским целям, отработал подавление береговой цели артиллерийским огнём. Также экипаж провёл ряд учений про противолодочной, противовоздушной и противодиверсионной обороне. После выполнения всех поставленных задач корабль возвратился в Североморск.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль Северного флота ВМФ России «Североморск» провёл в Баренцевом море артиллерийские учения.

Читайте ранее в этом сюжете: БПК «Североморск» провёл учения в Баренцевом море