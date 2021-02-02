Приштина, 2 февраля 2021, 02:17 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 31 января назвал провокациями албанцев против сербов визиты главы Косово Вьосы Османи и лидера оппозиции края и кандидата на пост премьер-министра Косово Альбина Курти в Митровицу.
Как сообщает сербское новостное агентство B92, заявление было сделано Вучичем накануне встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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По мнению сербского президента, победу на приближающихся досрочных парламентских выборах 14 февраля в Косово одержит «коалиция Харадиная», в связи с чем вокруг выборов поднимается истерика.
Рамуш Харадинай — бывший полевой командир Армии освобождения Косово (алб. УЧК), занимал пост премьер-министра Косово, возглавляет «Альянс за будущее Косово», в настоящее время рассчитывает занять пост президента Косово.
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