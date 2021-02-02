Приштина, , 02:52 — REGNUM Верховный суд Косово отклонил жалобу косовской оппозиционной партии «Движение за самоопределение» в отношении ЦИК Косово и запретил лидеру этой партии Альбину Курти участвовать в выборах 14 февраля в качестве претендента на пост депутата и премьер-министра. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

«Движение за самоопределение» — самая популярная партия в Косово и даже по самым скромным подсчетам она займет на предстоящих выборах не менее 43%. Кандидатура лидера этой партии на пост премьер-министра и депутата была отклонена из-за того, что ранее в отношении политика применялись административные взыскания.

Правительство Авдуллы Хоти было распущено из-за того, что один из депутатов парламента, проголосовавший в его поддержку, был осужден условно за причастность к коррупции. После того, как Конституционный суд Косово постановил, что лицо, имеющее «проблемы с законом», не может занимать пост депутата парламента, ЦИК исключил из участия в выборах всех кандидатов, имеющих такие проблемы. И Курти, организатор многочисленных митингов протеста, оказался в их числе.

Однако политик не отчаивается. По его словам, «Движение за самоопределение» не будет подавать жалобу в Конституционный суд, чтобы избежать переноса даты выборов, и намерено добиться получения абсолютного большинства голосов (61 из 120) в парламенте, после чего Курти намерен все же занять пост премьер-министра. Его соперниками на этом посту являются кандидат от Демократической лиги Косово Авдулла Хоти и глава Демократической партии Косово Энвер Ходжай.

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