Белград, , 03:05 — REGNUM Глава Народной партии и Центра по международному сотрудничеству и устойчивому развитию в Сербии Вук Еремич 1 февраля назвал установление дипломатических отношений между Косово и Израилем большим унижением для Сербии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что «в истории нашей дипломатии 1 февраля будет помниться из-за факта установления дипломатических отношений Израиля с Приштиной, в то время как сербский президент (Александр Вучич — ИА REGNUM) обещает французскому (Эммануэлю Макрону — ИА REGNUM) кресло в ООН для «Косово».

Вук Еремич Унижение за унижением. Вы постыдимся быть современниками всего этого.

Еремич ранее занимал пост главы МИД Сербии и в этом качестве в 2012 году занимал пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

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Виртуальная церемония установления дипломатических отношений между Косово и Израилем состоялась 1 февраля. Соответствующая договоренность была достигнута 4 сентября 2020 года при подписании Вашингтонских соглашений о восстановлении экономических отношений между Косово и Сербией.

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