Тегеран, , 09:07 — REGNUM 31 января посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади заявил о написании письма Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его участникам касательно предпосылок и причин принятия иранским парламентом закона о стратегических мерах по снятию санкций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 1 января.

Выступая перед журналистами, Гарибабади отметил, что основные положения доклада заключаются в следующем:

Односторонний и незаконный выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и повторное введение санкций, введение новых санкций под новыми предлогами, давление на другие страны и частные компании, чтобы заставить их следовать провалившейся политике максимального давления США.

Европейский Союз и Европейская тройка не принимают надлежащих мер, практически гарантирующих иранские интересы и эффективно противодействующих санкциям США, несмотря на терпение Ирана и 15 последовательных докладов главы МАГАТЭ.

Ухудшение условий СВПД из-за отсутствия лояльности европейских сторон к своим обязательствам, включая финансовые, банковские, страховые, торговые, энергетические и инвестиционные вопросы.

Нарушение баланса между обязательствами и уступками, предусмотренными СВПД, а также предоставление правовых оснований в соответствии со статьями 26 и 37 соглашения для частичного или полного прекращения Ираном своих обязательств.