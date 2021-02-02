Тегеран, , 09:21 — REGNUM 31 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил на встрече с делегацией движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тегеране, что Исламская Республика готова содействовать диалогу между афганским правительством и остальными сторонами в надежде, что с восстановлением мира в Афганистане прекратится предлог для оккупации этой страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с делегацией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Муллой Барадаром было отмечено, что формирование коалиционного правительства должно происходить в процессе участия и с учетом «других структур, институтов власти и основных законов, таких как конституция».

Выразив надежду, что страдания афганского народа прекратятся и мир будет восстановлен как можно скорее, Зариф заявил, что добрый народ Афганистана был угнетен, а оккупация нанесла стране серьезный ущерб.

В начале встречи делегация вышеупомянутой организации выступила с докладом о ходе мирного процесса и межафганских переговоров, подчеркнув, что отношения между Ираном и Афганистаном всегда основывались на дружбе и добрососедстве.

Говоря о деструктивной роли ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Мулла Барадар выразил удовлетворение межафганскими переговорами, отметив, что формирование коалиционного правительства со всеми этническими и политическими группами является необходимым условием установления мира в Афганистане.