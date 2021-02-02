Тегеран, , 09:36 — REGNUM 31 января спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что новая администрация США должна продемонстрировать приверженность и стремление предпринять практические шаги по отмене санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Калибаф сделал это замечание в своем выступлении на официальном заседании парламента в ответ на предварительные условия, выдвинутые новым госсекретарем США Энтони Блинкеном для возвращения страны к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Говоря о своем недавнем визите на ядерный объект Фордо, спикер подчеркнул, что «рад тому, что центрифуги снова вращаются». Он также отметил:

«С центрифугами, которые сейчас вращаются для 20-процентного обогащения урана, внешняя политика и дипломатия страны будут иметь полную власть в любых дальнейших переговорах».

Спикер парламента заключил: «Иранский народ имеет за плечами горький опыт реализации СВПД, при этом он не настолько наивен, чтобы не обращать внимания на наличные деньги за кредитные обещания».