Тегеран, , 23:51 — REGNUM Доступ инспекторам МАГАТЭ к ядерным объектам будет сохранён, хотя их число будет ограничено властями Ирана, заявил 1 февраля иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф телеканалу CNN.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя заявление Тегерана о том, что иранские власти могут отказаться от соблюдения дополнительного протокола МАГАТЭ, если условия ядерной сделки не будут соблюдаться Западом, Зариф пояснил:

«Это не будет означать упразднения инспекторов МАГАТЭ, а лишь сокращение их числа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января МАГАТЭ подтвердило, что Иран планирует производство металлического урана для нового реакторного топлива.

Ранее, 2 декабря 2020 г., власти Ирана дали правительству республики два месяца, чтобы отказаться от соблюдения дополнительного протокола с МАГАТЭ, если прочие участники ядерной сделки не вернутся к полному её выполнению.

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