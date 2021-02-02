Тегеран, , 09:53 — REGNUM Строительство железной дороги, соединяющей Шаламче на юго-западе Ирана и иракский портовый город Басру, в качестве крупнейшего железнодорожного проекта на Ближнем Востоке стоит на повестке дня иранского правительства, заявил первый вице-президент страны Эсхак Джахангири 30 января. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Джахангири, выступавший на пресс-конференции в юго-западном иранском городе Абадан, заявил, что правительство осуществляет два плана развития железнодорожной инфраструктуры, в связи с чем оно заключило ряд соглашений с иракским правительством.

«Иран и Ирак проводят встречи экспертов по этим проектам», — сказал вице-президент, выразив надежду, что в ближайшее время стороны примут надлежащие меры по реализации намеченных планов. По словам Джахангири, после открытия железной дороги Шаламче-Басра облегчится процесс транспортировки товаров с Востока на Запад.

Он также сообщил, что Иран и Ирак планируют провести дноуглубительные работы на реке Арванд, протекающей по совместной границе. Вице-президент отметил, что для того, чтобы помочь вернуть процветание портам Абадан и Хоррамшахр, необходимо подготовить почву для движения торговых судов.