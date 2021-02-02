Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Республиканцы из администрации бывшего президента США Джорджа Буша покидают партию, недовольные тем, что не все отреклись от экс-президента Дональда Трампа. Об этом 1 февраля сообщает Politico.

Некоторые из уходящих, занимавшие высокие посты в администрации Буша, надеялись, что поражение Трампа заставит лидеров республиканской партии отречься от экс-президента и разоблачить его утверждения о том, что ноябрьские президентские выборы были фальсифицированы.

Но с учетом того, что большинство республиканцев остаются верными Трампу, десятки бывших сторонников Буша прекратили свое членство в партии, а некоторые из них были недавно зарегистрированы как независимые.

Напомним, что большинство республиканцев заявили, что не поддержат импичмент Трампа, практически гарантировав, что бывший президент не будет осужден.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трампу был объявлен импичмент палатой представителей США 13 января, второй раз за время его президентского срока. Бывшего президента обвинили в «подстрекательстве к мятежам», которые прошли 6 января в Капитолии. Сенат проведет слушания по делу об импичменте на следующей неделе.