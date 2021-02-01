Нью-Йорк, США, , 22:18 — REGNUM Посвящённое теме ситуации на Украине заседание Совбеза ООН состоится 11 февраля, сообщила 1 февраля журналистам британский постпред при ООН Барбара Вудворд.

Зал заседаний Совета Безопасности ООН Neptuul

Заседание приурочено к шестилетию Минских соглашений. Обсуждение будет проводиться по видеосвязи. Кто будет выступать с докладами, Вудворд не уточнила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря СБ ООН обсудил ситуацию на Украине и в Донбассе с участием представителей ДНР и ЛНР. Инициатором выступила Москва.

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