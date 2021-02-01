Киев, , 21:41 — REGNUM На текущей пленарной неделе (2−5 февраля) парламент Украины может рассмотреть законопроект об обороте гражданского оружия, заявил 1 февраля спикер Рады Дмитрий Разумков.

Разумков выразил мнение, что законопроект по оружию «дискуссионный», и в нем есть как правильные положения, так и вещи, «которые будут разделять зал».

Спикер напомнил, что речь идет только о первом чтении документа.

«Если депутаты проголосуют — будет возможность его доработать с учетом тех предложений и замечаний, которые уже фактически звучат и в обществе, и среди народных депутатов», — заявил глава парламента.

ИА REGNUM отмечает, что этот законопроект не является инициативой о легализации оружия на Украине, которая также обсуждается в политических кругах страны.

Законопроект об обороте гражданского оружия предусматривает создание на Украине единого госреестра гражданского оружия. Также инициативой предполагается выдавать удостоверение владельца оружия с указанием категории оружия, и специальный технический паспорт на каждую единицу оружия с информацией о владельце и серийный номер.